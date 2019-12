Wyscout, la Top 11 della Serie A: presenti due giocatori della Lazio FOTO

Luis Alberto e Ciro Immobile. Ancora loro i grandi protagonisti di questa Lazio. Sono presenti anche nella Top11 stilata da Wyscout, la piattaforma che analizza dati e statistiche del mondo del calcio. La formazione è stata scelta prendendo in esame questa prima parte di stagione della Serie A, di seguito la rosa completa:

As Europe’s Top 5 leagues approach the halfway point, let’s take a look at the @SerieA team of the season so far 🔥

Remember, this is not an editorial pick but a team composed of the best players for each position according to Wyscout statistical algorithms 🧮 pic.twitter.com/IsRXrErPNa

— Wyscout (@Wyscout) December 28, 2019