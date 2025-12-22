Lazio Women, vittoria e pausa natalizia: dopo il successo in Coppa Italia si guarda alla ripresa del campionato

Lazio Women, dopo il successo in Coppa Italia arriva la pausa natalizia: il campionato ripartirà a gennaio

La Lazio Women chiude il 2025 nel migliore dei modi, centrando una vittoria preziosa anche in Coppa Italia dopo il recente successo in campionato. Le biancocelesti hanno superato il Parma di misura grazie a un gol di Visentin, conquistando così l’accesso ai quarti di finale, dove affronteranno la Roma. La sfida è prevista per metà gennaio, con data e orario ancora da definire, ma ci sarà tempo per prepararla al meglio.

Per la squadra di Grassadonia è ora il momento di una breve pausa. La sosta natalizia permetterà al gruppo di ricaricare le energie prima di tornare al lavoro con rinnovata determinazione. La seconda parte di stagione sarà infatti cruciale per consolidare il percorso nella massima serie e continuare a crescere sotto il profilo tecnico e mentale.

Il campionato riprenderà nel weekend del 18 gennaio, quando Castiello e compagne saranno impegnate in trasferta contro la Ternana. Un appuntamento importante per ripartire con slancio e dare continuità ai risultati ottenuti in questo finale d’anno.

