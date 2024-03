Lazio Women, Visentin: «Tre punti che valgono tanto» Le parole della biancoceleste nel post gara

Intervista dai microfoni ufficiali del club, Noemi Visentin, ha parlato nel post gara di Brescia Lazio Women

Questi tre punti valgono tanto, questa era una partita decisiva come ci ha detto il mister. Abbiamo sofferto, ma siamo state brave. Siamo state una squadra compatta, abbiamo lottato insieme fino alla fine e abbiamo portato a casa i 3 punti. Abbiamo saputo soffrire, non era facile da sbloccare. Il calcio è fatto da episodi e l’episodio è andato a nostro favore, siamo state tanto brave a soffrire insieme. Non ci possiamo mai permettere di sbagliare, ogni domenica dobbiamo stare sul pezzo. Ogni domenica vogliamo i tre punti e lo dobbiamo ottenere a ogni costo. Obiettivo personale? È quello di far andare la squadra, ogni domenica lavoro per quello. Poi se viene il gol o l’assist, è tutta una soddisfazione personale. Lavoro per la squadra e dobbiamo vincere insieme