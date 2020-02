Lazio Women, Seleman: «Per lo scontro diretto col Napoli ci aspettiamo tanti tifosi»

Lazio Women, le biancocelesti calano il poker contro il Chievo Fortitudo. Mister Seleman commenta a Lazio Style Radio

Non c’è partita a Vigasio: la Lazio Women cala il 4-0 contro il Chievo Fortitudo e vola a -2 dal Napoli. Il mister delle biancocelesti Seleman è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco cos’ha detto sul match di ieri:

«Ieri abbiamo svolto una delle prestazioni più importanti della stagione, le ragazze sono state brave: abbiamo lanciato un bel segnale perché abbiamo creato il giusto entusiasmo per prepararci ad affrontare la gara valida per il primato del prossimo 16 febbraio. La gara con il Chievo Fortitudo Women non è stata così semplice come potrebbe sembrare. Sulla parità, il nostro portiere ha effettuato una grande parata senza la quale la gara sarebbe andata probabilmente in maniera diversa. Successivamente siamo passati in vantaggio ed abbiamo svolto una ripresa con la giusta cattiveria per chiudere l’incontro. Sul 4-0 per noi, inoltre, c’è stata una grande voglia di non incassare alcuna rete.»

E sullo scontro diretto col Napoli del prossimo 16 febbraio ha detto:

«Il Napoli è l’unica squadra che è riuscita a vincere contro di noi per due volte. La formazione partenopea si è anche rinforzata con un paio di elementi: sono un grande gruppo, ma noi abbiamo grande voglia di rivalsa. Proveremo ad offrire una prestazione importanti, vogliamo vincere e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Vantiamo la miglior difesa del campionato: dalla gara con il Cittadella, abbiamo iniziato a non subire più reti ed ora è da quattro gare consecutive che non incassiamo gol. Ogni reparto si aiuta ed alza il livello della concentrazione per evitare di incassare reti: abbiamo capito che, se restiamo concentrati e compatti, un gol riusciamo sempre a realizzarlo. Solo con il Napoli non abbiamo trovato la via della rete. Considerando il nostro percorso, abbiamo sempre pagato le pause del campionato ed avremmo preferito giocare subito contro il Napoli, ma abbiamo giocato cinque gare molto dispendiose ed una settimana di pausa può aiutarci a recuperare un po’ di energie. Ci prepareremo al meglio perché vogliamo offrire una grande prova, mi auguro che il campo ‘Mirko Fersini sia pieno di tifosi perché vogliamo regalare un risultato importante alla nostra gente.»