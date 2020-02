Lazio Women, Seleman: «Si poteva fare meglio ma prendo il risultato»

L’allenatore della Lazio Women, dopo aver vinto contro il Grifo Perugia, si è espresso così sul percorso delle sue ragazze

Nel turno di campionato di Serie B Femminile di questa settimana, la Lazio Women ha affrontato il Grifo Perugia vincendo per 1-0.

L’allenatore Ashraf Seleman ha commentato così la gara a Lazio Style Channel: «Sono soddisfatto del risultato, meno per la prestazione. Avremmo dovuto fare meglio ma sono felice per la nostra classifica, la meritiamo. Ora dobbiamo pensare solamente a fare il nostro, senza fare calcoli. Domenica avremo la Roma CF, una gara particolare da vincere assolutamente. Abbiamo un margine importante sulla quarta in classifica e questo la dice lunga sulla qualità del nostro campionato. Proveremo a dare fastidio fino alla fine alle prime due in classifica. Le ragazze lavorano bene e con professionalità, sono state brave a rialzarsi dopo la sconfitta contro la capolista Napoli».