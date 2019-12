Lazio Women, Savini: «Siamo cariche per domenica!»

Federica Savini, difensore della Lazio Women, ha parlato della prossima sfida che attende le ragazze

Federica Savini della Lazio Women ha parlato così della prossima sfida che attende le ragazze di Seleman. Ecco ciò che ha detto ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARLA SAVINI – «Siamo pronte per domenica, sarà una partita importante contro il Vittorio Veneto. Giocheremo a Formello, questo ci darà una spinta in più. Sarà uno scontro diretto, fondamentale per avvicinarci sempre di più al quarto posto. Siamo in un buon momento, mentre loro ultimamente hanno fatto fatica. Noi stiamo crescendo, vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro da agosto ad oggi. Abbiamo sbagliato solamente la partita di Napoli, al momento in testa al campionato. Noi siamo ambiziose, lottiamo per le prime quattro posizioni e poi magari per la promozione, visto che è un campionato equilibrato e con una classifica corta».