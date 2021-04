Lazio Women, Savini: «Una fortuna giocare con questa squadra»

Federica Savini, calciatrice biancoceleste, è intervenuta a Lazio Style Channel per presentare la gara contro il Ravenna

Federica Savini, protagonista della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni della radio ufficiale, in vista della gara contro il Ravenna. Ecco le sue parole:

«La partita contro il Ravenna sarà decisiva. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A con la Lazio, la mia squadra. Sono purtroppo anche retrocessa, quindi voglio riportare in alto la squadra. Domenica sarà una finale contro il Ravenna, non è ancora la partita decisiva ma ci si avvicina molto.

Ricordo molto la gara di andata, dove perdemmo immeritatamente. Ora abbiamo un’altra consapevolezza, la vittoria di Bergamo è stata una svolta. Siamo concentrate su questo finale di stagione e non vogliamo fallire l’obiettivo».