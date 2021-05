Lazio Women, Santoro: «Aspettavamo questo momento da un anno»

Martina Santoro, difensore della Lazio Women, ha parlato ai canali ufficiali del club della conquista della Serie A

Un traguardo importantissimo per la Lazio Women, che dopo la vittoria di ieri nel Derby contro la Roma ha conquistato finalmente la promozione al campionato di Serie A. Anche Martina Santoro, difensore delle ragazze allenate da Carolina Morace, ha parlato a Lazio Style Channel di questa grande impresa. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA DETERMINAZIONE – «Sono contenta, mi sono sempre messa a disposizione perché per essere una grande squadra ci vuole un grande ambiente, è stato questo il segreto, oltre al grande lavoro fatto dallo staff. Coach Morace si è subito messa a disposizione del gruppo, insegnandoci la sua mentalità vincente tramite il lavoro, quello che porta i risultati. Ci hanno fatto capire da subito che la promozione era possibile. Il cambio modulo, con il 4-3-3, ed il lavoro fisico durante la settimana sono stati due snodi importanti, contro il Pomigliano poi ci siamo rese conto di quanto fossimo forti sotto ogni aspetto».

SULLA VITTORIA DI IERI – «Aspettavo il momento di ieri dallo scorso maggio, non avrei mai potuto immaginarla così bella. Vincere il derby ed andare in Serie A è il massimo per tutti, soprattutto per una laziale come me. Contavano le motivazioni, il caldo non ci ha aiutato ma siamo stati bravi a portare a casa la vittoria. A fine partita abbiamo fatto gli auguri anche al Presidente Lotito per il suo compleanno, voleva fortemente questa promozione».

SUL PRESIDENTE LOTITO – «Dietro questa promozione ci sono anni di lotta, senza scorciatoie e questo è uno dei nostri punti di forza, il Presidente ambisce a grandi traguardi sempre puntando sul lavoro. Ci ha sempre fatto sentire la sua presenza, così come suo figlio Enrico, sempre presente a tutte le partite in casa. Adesso nel finale daremo tutto per conquistare il primo posto, ne parlavamo già ieri durante i festeggiamenti».