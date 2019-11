Lazio Women Roma Calcio Femminile: data e orario del match

Ecco quando andrà in scena la sfida tra la Lazio e la Roma femminili

Competizione diversa e nuovo derby. Ancora Lazio-Roma Calcio Femminile, stavolta in campionato. Dopo lo sfortunato ultimo precedente in Coppa Italia di domenica scorsa (0-2 per le giallorosse), le ragazze di Seleman ospiteranno nuovamente la Roma Calcio Femminile al Fersini. Stavolta in palio ci sono i punti pesanti per la 5^ giornata del campionato di Serie B femminile. Le due squadre si confronteranno domenica 17 novembre alle ore 14:30 presso il campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello. Sperando che la Lazio possa imporsi.