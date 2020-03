Lazio Women, il derby è tuo: le biancocelesti stendono la Roma

Le ragazze di Seleman si impongono sulle giallorosse in un Derby seguitissimo dagli spalti e bagnato dalla pioggia

Il Derby è della Lazio Women: un gol nei minuti finali porta al trionfo la squadra che affonda definitivamente le giallorosse. Prima del fischio d’inizio dagli spalti si sono alzate delle scenografie da entrambe le tifoserie per ricreare un ambiente da stracittadina. Una partita molto equilibrata, con occasioni da una parte all’altra ma succede tutto negli ultimi dieci minuti: al 40′ Pezzotti viene stesa in area di rigore romanista e viene fischiato il penalty. A calciare dal dischetto c’è Palombi che realizza il gol della vittoria. Questi tre punti fanno salire le ragazze di Seleman in classifica, due lunghezze sotto il Napoli in vetta. Il San Marino si trova terzo ma con una partita da recuperare per via dell’emergenza Coronavirus. La corsa verso la Serie A è ancora aperta.