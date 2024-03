Lazio Women, Grassadonia esulta: «Goldoni rientro importantissimo. Sulla gara con la Res Roma dico questo»

Lazio Women, Grassadonia, tecnico delle biancocelesti, ha presentato la sfida di domani contro la Res Roma: le dichiarazioni

In vista della gara di domani tra Lazio Women e Res Roma, Grassadonia ha dichiarato ai canali ufficiali del club biancoceleste:

PAROLE – «Bologna? Non è andato bene il primo tempo in cui abbiamo avuto un approccio sbagliato, siamo entrati in campo molli e con pochissima intensità, non riproponendo quello che c’era da fare. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, l’abbiamo sbloccata. Sempre il solito problema: sprechiamo tantissimo, era una partita da chiudere sul 2 a 0, andare sul 3 a 0. Abbiamo ripreso l’1-1 per una nostra ingenuità. Sul 2 a 1 abbiamo avuto tante altre occasioni per chiuderla e invece siamo stati li a soffrire fino alla fine. Sappiamo i nostro limiti e ci lavoriamo sopra. Goldoni? C’è ancora un percorso da fare per quanto riguarda lei. Stesso discorso per Hovmark. Devono integrarsi, prendere il ritmo partita. Quello di Goldoni è stato un rientro molto importante, un esordio importante anche quello di Hovmark. Quest’ultima deve integrarsi in quelli che sono i nostri concetti, perché è ancora in ritardo dal momento che è arrivata non ancora in condizione. Ha avuto qualche problemino, sono 10 giorni scarsi che si allena con noi e per quanto riguarda i meccanismi, deve integrarsi, lavorare e capire. La lingua è un problema e stiamo cercando di far si che possa darci una mano perché è una calciatrice importante. Res Roma? Non va sottovalutata, questo campionato ci ha insegnato che tutte le squadre possono fare risultato con chiunque. È un campionato difficile, il girone di ritorno è sempre difficile rispetto a quello d’andata. È come se fosse un altro campionato. Ogni partita è una finale, ce ne sono rimaste undici. Potenzialmente possiamo vincerle tutte, ma dobbiamo capire gli errori, dove migliorare e dove cercare di essere imbattibili. Lavorare sull’approccio mentale? Assolutamente si. Abbiamo visto che in diversi primi tempi l’episodio ti sporca la partita e sei costretto a rincorrere. Le squadre si chiudono, così come ha fatto il Bologna, dobbiamo migliorare proprio sul ritmo di gioco, sull’intensità, sulla qualità e sul controllo. Dobbiamo essere sempre presenti nella gara. Incentiva a far bene, abbiamo chiesto un altro sforzo alla società nel mercato di gennaio. Prendere giocatrici funzionali per il nostro progetto, la società non si è tirata indietro ed è arrivata Hovmark. Adesso abbiamo Popadinova fuori per infortunio. Più c’è competitività nel gruppo, più sale la tensione e la qualità degli allenamenti. Rientrerà Falloni spero settimana prossima, ci darà una mano anche lei. Sarebbe bello lavorare a pieno regime durante la settimana. Decidere chi mandare in tribuna è la parte più brutta, loro lo sanno. Bisogna fare sempre delle scelte per il bene della Lazio, guardare l’impegno e le avversarie. Tutte pronte perché da un momento all’altro arriva l’occasione e va sfruttata, se non lo fai diventa un problema».