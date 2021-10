Lazio Women Pomigliano, le formazioni ufficiali

Lazio Women Pomigliano, ecco le formazioni ufficiali per la partita di questo pomeriggio

Alle ore 14.30 le biancocelesti scenderanno in campo per affrontate il Pomigliano. La Lazio Women, reduce dall’esonero di Carolina Morace, sarà guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Catini; un match importante, che andrà in onda su TimVision, tra le due neopromosse del campionato di Serie A Femminile.

LAZIO WOMEN (4-4-2): Ohrstrom; Gambarotta, Foerdos, Savini, Labate; Castiello, Cuschieri, Di Giammarino, Heroum; Andersen; Martin. A disp.: Guidi, Pezzotti, Santoro, Mattei, Berarducci, Falloni, Mastrantonio, Pittaccio, Visentin. All.: Massimiliano Catini

Pomigliano Femminile: Cetinja; Apicella, Luik, Salvatori Rinaldi, Ippolito, Banusic, Tudisco, Ferrario, Ferrandi, Fusini, Cox. A disp.: Russo, Varriale, Puglisi, Massa, Vaitukaityte, Capparelli, Vitale, Panzeri, Ejangue Siliki. All.: Domenico Panico