Lazio Women Pomigliamo, ecco dove vedere la partita

Lazio Women Pomigliamo, sabato pomeriggio le ragazze di Massimiliano Catini scenderanno nuovamente in campo

La Lazio Women riparte con Massimiliano Catini. L’allenatore ha preso il posto dell’esonerata Carolina Morace alla guida delle biancocelesti e sabato pomeriggio alle 14:30 disputerà la sua prima partita.

Allo stadio Fersini di Formello arriverà il Pomigliano, anch’esso neopromosso in Serie A. La gara potrà essere seguita in tv e in streaming sulla piattaforma TIMVISION, che detiene i diritti televisivi della competizione.