Lazio Women, parla Pittaccio: «C’è gran voglia di rivalsa da parte della squadra. Grassadonia? E’ un grande tecnico»

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste rilascia un intervista parlando della partita e non solo: le sue parole

Ai microfoni dei canali della Figc alla vigilia della gara contro il Cesena, ha parlato Pittaccio della Lazio Women la quale rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – C’è grande desiderio di rivalsa, vogliamo dimostrare chi siamo e mettere in campo la nostra mentalità per ottenere il massimo risultato. I miei, così come i genitori delle mie compagne, vengono a sostenerci ovunque, non importa dove, sono sempre lì e portano lo striscione che mi hanno dedicato. Sono una parte importante di me e della mia vita, calcistica e non

Grassadonia? È un trascinatore, ci ha dato una mentalità che prima non avevamo. Serie A? La Lazio ha una grande storia è vogliamo riportarla dove merita