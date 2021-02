Lazio Women, pareggio per 0-0 contro il Tavagnacco

La Lazio Women allenata da Carolina Morace ha conquistato un punto in trasferta contro il Tavagnacco, nel match finito a reti inviolate

Ancora non riesce a vincere la Lazio Women. Le ragazze allenate da Carolina Morace hanno conquistato solamente un punto nel match in trasferta contro il Tavagnacco, valevole per il campionato di Serie B Femminile. La gara si è conclusa per 0-0.

Le biancocelesti, dunque, tornano a Roma con il bicchiere mezzo vuoto, dovuto all’ennesimo pareggio della stagione. Adesso, la Lazio si trova in sesta posizione in classifica, a 7 punti dal Pomigliano primo.