Lazio Women, Öhrström: «Dobbiamo conquistare più punti possibili»

Stéphanie Öhrström, portiere della Lazio Women, ha parlato nel pre partita del match contro la Fiorentina

«Questa partita non sarà mai una gara qualsiasi, qui ho vissuto cinque anni ed ho dei bellissimi ricordi. Adesso gioco per la Lazio e darò il massimo per questa partita. Vogliamo la vittoria e cercheremo di fare il massimo. D obbiamo guardare una partita alla volta, la Fiorentina è sulla carta più forte di noi ma dobbiamo cercare di guadagnare più punti possibili da chiunque. Non dobbiamo pensare a cosa stiano facendo le altre squadre, pensiamo a noi e basta. Speriamo che ci possano aiutare, però pensiamo a noi».