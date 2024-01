Lazio Women, movimenti di mercato: vicino Adami del Milan, che potrebbe arrivare in prestito in biancoceleste

Movimenti anche di mercato per quanto riguarda la Lazio Women, che potrebbe chiudere un colpo interessante per quanto riguarda il centrocampo.

Come riportato da Luca Maninetti domani potrebbe essere il giorno decisivo per il suo passaggio in prestito alle biancocelesti fino a fine stagione