Lazio Women, Morace: «Lasciamo un segno nell’ultima gara» VIDEO

Con un post su Twitter, Carolina Morace, coach della Lazio Women, ha presentato la sfida di domenica per le sue ragazze

La Lazio Women ha già staccato il pass per la Serie A Femminile del prossimo anno e si prepara a giocare l’ultima partita di campionato contro il Tavagnacco. Una gara che non avrebbe importanza per la promozione, che potrebbe certificare ancora di più la grande stagione delle aquilotte. Per questo, la coach delle ragazze biancocelesti Carolina Morace ha voluto presentare la gara di domenica sul proprio profilo Twitter per caricare la squadra. Ecco le sue parole.

«Domenica alle ore 15.00 Lazio Tavagnacco! Ultima giornata di campionato, ultimi 3 punti a disposizione, ultima chance per lasciare un segno ancora più incisivo in questa stagione!».