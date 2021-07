Lazio Women, Morace: «Fatica e sudore, mettiamo le basi per la stagione»

Carolina Morace, coach della Lazio Women, ha iniziato la preparazione con le sue ragazze: ecco il messaggio su Instagram

Carolina Morace punta alla nuova stagione e lo fa con l’entusiasmo con cui l’ha conclusa. Ecco il messaggio, su Instagram, della coach della Lazio Women:

«Dopo un anno di successi…Siamo di nuovo in campo! Fatica e sudore per farci trovare pronte! Step by step, mettiamo le basi per la stagione».