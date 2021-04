Lazio Women, Martin: «L’obiettivo è la Serie A. Immobile un’ispirazione»

Adriana Martin, attaccante della Lazio Women, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel di questa stagione

Una stagione importantissima per la Lazio Women, che sogna il ritorno in Serie A sotto la guida di Carolina Morace. Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato l’attaccante biancoceleste Adriana Martin, soffermandosi sugli obiettivi della squadra e sulle sue fonti d’ispirazione.

SGLI OBIETTIVI – «Sono felice del momento della squadra. Domenica contro l’Orobica avremo una partita importante, per noi sono tutti finali. Non mi interessano gli obiettivi personali ma quelli collettivi perché il nostro unico obiettivo è quello di andare in Serie A. Stiamo dimostrando di essere una squadra forte, difficile da battere. In passato è mancata un po’ di fortuna, ora con la Morace abbiamo più fiducia nei nostri mezzi e lavoriamo intensamente, sono felice che lei sia la nostra coach, è una leggenda del calcio femminile e non solo».

SULLE ISPIRAZIONI – «Carolina è stata una grande attaccante, quindi mi sta insegnando moltissimo, mi fa arrivare al campo sempre con molta voglia di allenarmi. Siamo un gruppo unito, dove tutte inseguono un unico obiettivo. In casa diamo sempre il massimo, vogliamo vincere tutte le partite da qui alla fine, dimostrando la nostra superiorità. Reina? Mi ha regalato i suoi guanti, sa che il mio fidanzato allena i portieri in Spagna. Pepe è un idolo ed esempio per chiunque giochi a calcio e non solo. Mi ispiro molto anche ad Immobile, guardo ogni partita della Lazio cercando di imitare i suoi movimenti in campo anche se non è facile».