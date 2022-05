Lazio Women, le ragazze di Catini potrebbero rimanere in Serie A: il motivo

Nonostante la retrocessione sul campo, la Lazio Women di Catini potrebbe rimanere in Serie A: tutti i clamorosi dettagli

La Lazio Women potrebbe rimanere in Serie A. Nonostante la retrocessione maturata sul campo con tre giornate d’anticipo, il passaggio del calcio femminile al professionismo dal prossimo 1° luglio ha messo in crisi diverse società che non riuscirebbero a coprire tutte le spese.

Come riportato da Tuttocalciofemminile.it infatti, sarebbe 6 o 7 le squadre che starebbero cercando di rilevare il titolo sportivo di un altro club per poter partecipare. In questo contesto particolare, Lotito avrebbe chiesto alle calciatrici più importanti della squadra di aspettare almeno 2 settimane prima di cercare alternative alla Lazio. Il presidente biancoceleste infatti sarebbe in trattativa due club per acquisirne il titolo sportivo e iscrivere la Lazio. A fine campionato si avranno contorni più chiari sulla vicenda.