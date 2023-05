Lazio Women, le prime parole in biancoceleste del tecnico Grassadonia. Il neo allenatore si è presentato ai microfoni della società

Il neo tecnico della Lazio Women Gianluca Grassadonia si è presentato ai microfoni ufficiali del Club. Le sue parole:

PAROLE– «Ringrazio la Società e il direttore generale Enrico Lotito per questa grande opportunità che mi dà grande stimolo e motivazione. Sono alla prima esperienza nel calcio femminile, un movimento in grande evoluzione nel quale credo di poter dare il massimo.

Dobbiamo pensare solamente a noi stessi, seppur l’esito del campionato non dipenda solo da noi stessi. In ogni caso, ci sono tutti i presupposti per fare bene e cercare di vincere le tre partite che restano. Inizialmente lavoreremo sotto il profilo mentale perché la sconfitta di ieri ha avuto sicuramente un peso rilevante. Sono convinto che le ragazze saranno pronte a ritrovare entusiasmo e determinazione. Successivamente cercheremo di lavorare con il tempo a disposizione anche sotto l’aspetto tattico provando a fare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Cercheremo di mettere in campo una squadra equilibrata per vincere le gara che rimangono»