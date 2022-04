Lazio Women, la gara col Napoli per alimentare le poche chance salvezza

La Lazio Women di Catini sarà impegnata oggi sul campo del Napoli per alimentare ancora il sogno salvezza: missione quasi impossibile

La Lazio Women farà tappa oggi a Napoli per cercare punti vitali in chiave salvezza, un obiettivo diventato difficilissimo. Come riporta il Corriere della Sera infatti, le ragazze di Catini, a cinque giornate dalla fine (6 per la Lazio) devono superare due squadra: lo stesso Napoli, oggi a +7, e la Fiorentina (+10).

Le biancocelesti arrivano alla sfida con un score di tre risultati utili consecutivi. Rosa tutta a disposizione a parte l’attaccante Chukwudi che ha ripreso a correre ma deve ancora recuperare dal problema fisico avuto.