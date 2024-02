Lazio Women-Hellas Verona, una tifosa speciale oggi al Fersini per assistere al match. Ecco di chi si tratta

Lazio Women-Verona, gara valida per la sedicesima giornata di Serie B Femminile. Il match è al Fersini e sugli spalti, insieme ai tifosi è presente anche Virginia Raggi, ex sindaco di Roma, che ha approfittato di un weekend libero dagli impegni istituzionali per vestire i panni della tifosa e supportare la squadra di Grassadonia alla vittoria.