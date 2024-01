Lazio Women, Grassadonia: «Per il me il gruppo è fondamentale, dipenderà tutto da noi» Il pensiero del tecnico

Intervistato dai microfoni ufficiali della società, Gianluca Grassadonia, ha parlato alla vigilia di San Marino-Lazio Women:

«Che gruppo ho ritrovato? Per me il gruppo è fondamentale, è difficile spesso comunicare chi non vieni, chi va in panchina o chi in tribuna ma resto dell’idea che chi non gioca è una delle parti più importanti del gruppo. Questo perché tengono alta la tensione, il livello degli allenamenti. Loro sanno quello che penso e quella che è la gestione che porto avanti e quella rimarrà invariata. Ora dobbiamo aggiungere tanto altro e cominceremo da domenica. Che 2024 mi aspetto? L’unico obiettivo mio è quello della Lazio, quello di tutti noi dalla società allo staff che ogni giorno ci accompagna. Il sogno rimane quello e resto convinto che tutto dipenderà da noi perché so di avere una squadre forte, convinta dei propri mezzi e sa che dobbiamo alzare l’asticella perché come ho detto da gennaio inizia un nuovo campionato. Non ci sono gerarchie quindi chi sta meglio e chi si adatterà meglio a soluzioni nuove dal punto di vista tecnico giocherà e si farà trovare pronto. Campionato? Secondo me non ci sarà gestione, ma sarà tirato fino all’ultimo dove ogni punto sarà determinante. Sarà determinante anche questa serie continuativa di partite che avremo tra gennaio e febbraio, dobbiamo essere bravi a sfruttare la gara di domani perché ci saranno tanti scontri diretti»