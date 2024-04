Lazio Women, Gomes: «Abbiamo vinto una delle partite piu importanti del campionato» Le parole della biancoceleste

Intervenuta nel post gara di Lazio Women Chievo, Adriana Gomes, ha parlato cosi:

«l mister ci ha detto che questa era una delle partite più importanti del campionato. Vincere qui voleva dire mandare un segnale al campionato e così è stato. Primo tempo difficile per il troppo caldo, loro ci hanno messo in difficoltà. Poi nel secondo abbiamo fatto la partita noi. Ternana? Dobbiamo pensare a noi stesse e abbiamo il destino nelle nostre mani. Siamo a +5 sulla Ternana, oggi abbiamo vinto ed era la cosa più importante. Ora torniamo a Roma per ricarire le energie e preparare la prossima gara. Sono una giocatrice che anche nei momenti più difficili non mi butto giù. Credo nel lavoro, sono stata fuori le ultime due partite. Sarebbe stato facile mollare e pensare di essere fuori ormai ma non fa parte di me, della calciatrice che sono. Sono cosciente di ciò che posso dare alla squadra, il cammino è sempre lavorare»