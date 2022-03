Lazio Women, Ferrandi: «Voglio la salvezza e fare il meglio possibile»

Lazio Women, Giulia Ferrandi si è raccontata per le pagine del magazion ufficiale: ecco le sue parole tra ambizioni e realtà

Per le pagine del Lazio Style 1900 Official Magazine, Giulia Ferrandi ha raccontato la sua esperienza tra i colori biancocelesti e raccontato la sua passione per il calcio.

PASSIONE PER IL CALCIO – «Quando ero bambina frequentavo un corso di Karate e prima di ogni allenamento i miei coetanei erano soliti giocare a calcio. Un giorno mi sono vista arrivare la palla e senza pensarci l’ho calciata facendo goal. Il mio maetsro, vedendo la scena, mi prese in braccio e mi fece esultare. Da quel momento, ho capito che il calcio sarebbe stato qualcosa di speciale».

CENTROCAMPISTA A CUI SI ISPIRA – «Con il passare degli anni e cambiando la posizione in mezzo al campo, ho iniziato a seguire molto Declan Rice del West Ham, Mi piace il suo modo di interpretare il ruolo di play ed il suo cambio di passo».

CARATTERISTICHE – «Un punto di forza? La visione di gioco e, quando possibile, il passaggio filtrante. Aspetto su cui crescere? Sicuramente la lettura delle palle alte, ma ogni giorno cerco di migliorare ogni aspetto».

PRIMO GOL CON LA LAZIO – «È stato qualcosa di fantastico. Prima di arrivare alla Lazio, ho passato un periodo difficile. In ogni caso, avrei preferito che la partita finisse in maniera differente».

CONSIGLIO ALLE BAMBINE – «Lo ripeto spesso. Le bambine devono sognare in grande perchè oggi possono davvero giocare per grandi club».

OBIETTIVI – «Venedere cara la pelle per ottenere la salvezza e fare il meglio possibile. I miei prossimi obiettivi sono traguardi condivisi con la squadra».