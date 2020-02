ESCLUSIVA Lazio Women, Gagliardi: «Non è una sconfitta decisiva. Stasera? Nessun pronostico!» VD

La Lazio Women cede il passo al Napoli femminile. Le due squadre si sono scontrate sul campo del Fersini: l’analisi di Gagliardi

La Lazio Women esce sconfitta dalla gara del Fersini. Il Napoli riesce ad imporsi per 2-1, ma non a sminuire le ambizioni della squadra biancoceleste di mister Seleman. Ai nostri microfoni, in esclusiva, è intervenuto l’Amministratore Unico, Fabio Gagliardi per commentare il match: «Sconfitta? Oggi era importante, ma non decisiva. Ormai il calcio femminile fa parte di una realtà calcistica importante, sempre di più, quindi sempre più pubblico e sempre più ragazze vogliono intraprendere questa carriera».

LAZIO INTER – «Sarò presente all’Olimpico. Oggi è una giornata particolare sia per le ragazze che per la prima squadra. Sarà una bellissima partita da giocare. Pronostico? No comment, sono scaramantico!».



Esclusiva di Tommaso Marsili