Lazio Women, Foerdos: «Due gol, ma la mia gioia non è piena»

Il difensore della Lazio Women Foerdos ha parlato dopo il pareggio contro l’Hellas Verona

Beatrix Foerdos, difensore della Lazio Women, al sito ufficiale biancoceleste ha parlato dopo il pareggio 4-4 in casa dell’Hellas Verona.

LE PAROLE – «Volevamo e dovevamo vincere. Sfortunatamente non ci siamo riusciti e per questo motivo non sono felice. Sono felice di aver siglato due reti, ma non abbiamo ottenuto il successo e quindi la mia gioia non è piena. Il derby sarà una sfida complicata come ogni stracittadina. In ogni caso, noi vogliamo vincere e dimostrare che noi siamo la Lazio».