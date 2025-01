Lazio Women Fiorentina 2-0, dominio biancoceleste al Fersini: Visentin e Piemonte regalano i tre punti

Lazio Women Fiorentina 2-0, dominio biancoceleste al Fersini e tre punti portati a casa: il racconto della partita di campionato

Tre punti per la Lazio Women, che nel match in programma alle 12.30 al Mirko Fersini batte per 2-0 la Fiorentina e aggiunge altri tre punti importanti alla sua classifica in campionato.

A decidere l’incontro le reti di Visentin e Piemonte, arrivate entrambe nella ripresa. Nel mezzo anche un rigore sbagliato dalla stessa Piemonte, che certifica come le ragazze biancocelesti abbiano meritato questa vittoria e il risultato sarebbe potuto essere anche più largo.