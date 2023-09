Lazio Women, Ferrandi: «Sono cresciuta, Grassadonia? Allenatore molto competente» Le parole della centrocampista

Intervistata dai microfoni ufficiali del club, Giulia Ferrandi, centrocampista della Lazio Women, ha parlato del suo ritorno in biancoceleste.

CHE GIULIA RITROVA LA LAZIO- Sono cresciuta, dopo un campionato vinto con il Napoli, tolto purtroppo alla Lazio. Mi ha lasciato tanto e sono pronta a mettere in campo questa esperienza.

CHE LAZIO RITROVA- Una Lazio che ha voglia di riscatto, per questo ho scelto questo progetto. Lo staff è molto preparato e sono contenta di essere allenata dal mister Grassadonia, allenatore molto competente.

ANNATA-Dovremo giocare come sappiamo. Aggressive e determinate con la voglia di riscatto e di rivincita.

CONCORRENZA A CENTROCAMPO- Sono settimane intense e difficili. Tornare a lavorare su altri principi diversi non è facile, ma sono felice perchè c’è competizione e la competizione permette di alzare il livello.

AIUTARE LE GIOVANI- Alle ragazze giovani cerco di far capire quanto è importante questa società ed ascoltare lo staff. Se lo staff crede nelle giovani significa che c’è talento e far capire quanto sia importante lavorare in un ambiente come quello della Lazio.

FIORETTO PER LO SCUDETTO- Fioretto per lo scudetto? Un nuovo tatuaggio, sarà un pollo, ma più avanti spero di spiegarvi il significato.