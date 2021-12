Lazio Women, Ferrandi nuova calciatrice biancoceleste: il comunicato

Lazio Women, Giulia Ferrandi è una nuova giocatrice al servizio di Massimiliano Catini: la nota della società

Arrivano rinforzi per mister Catini e la sua Lazio Women: Giulia Ferrandi è una nuova calciatrice biancoceleste. A rendere noto l’acquisto è la stessa società:

«È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Giulia Ferrandi è stata scelta per rinforzare la rosa di mister Massimiliano Catini.

Centrocampista classe ’92 proveniente dal Pomigliano, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ha iniziato la carriera nell’Atalanta per poi passare al Brescia dove ha vinto una Coppa Italia. Nel suo trascorso anche un passaggio in Inghilterra con West Ham e Watford. Tornata in Italia ha vinto il campionato e la Coppa Italia con la maglia della Fiorentina. Poi il passaggio al Florentia in Serie B vincendo il campionato».