La Lazio Women sfiderà la Riozzese nella giornata di domenica

L’ottava giornata del campionato di Serie B femminile tra Riozzese e Lazio Women andrà in scena domenica 15 dicembre alle ore 14:30. Le ragazze di Seleman saranno impegnate in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per il 3° posto, occupato al momento da entrambe le squadre. La partita verrà disputata al Centro Sportivo “Ugo Guazzelli”, in via IV Novembre, Cerro Al Lambro (Fraz. Riozzo).