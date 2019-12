Dopo la sosta t orna in campo la Lazio Women di Ashraf Seleman

Torna il campionato. Dopo la sosta, la Lazio Women giocherà in casa contro il Permac Vittorio Veneto. Le biancocelesti scenderanno in campo domenica 8 dicembre alle ore 14:30 in occasione del 7° turno del campionato di Serie B femminile. L’incontro si disputerà presso lo Stadio “Mirko Fersini” del Centro Sportivo di Formello.