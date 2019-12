Lazio Women, domani si può consolidare il terzo posto

Domani alle 14:30 le aquilotte affronteranno la Riozzese, con cui condividono il terzo posto. Vincere significherebbe dare un grande segnale

La Lazio Women sta volando alto, avendo fatto 6 risultati utili su 7 ed avendo conquistato la terza posizione della classifica.

Domani, sulla strada di Pittaccio & Co., ci sarà la Riozzese. La squadra della provincia milanese ha gli stessi punti delle ragazze di Seleman avendo fatto gli stessi risultati (tre vittorie, tre pareggi ed una sconfitta). Al Centro Sportivo “Ugo Guazzelli”, andrà in scena un vero e proprio scontro diretto e potrebbe essere l’occasione per le donne in bianco azzurro di volare ancora alto.