Lazio Women, domani l’amichevole con l’Italia Under 19: i dettagli

La Lazio Women di Massimiliano Catini domani scenderà in campo contro l’Italia Under 19. I dettagli

Dopo una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni con sette vittorie e un pareggio conquistati, per la Lazio Women è tempo di recuperare le energie prima di un nuovo tour de force che si aprirà contro l’Apulia Trani in programma nel prossimo fine settimana.

Nonostante lo stop obbligato del campionato, nella giornata di domani le ragazze di Massimiliano Catini scenderanno ugualmente in campo, in una sfida amichevole, contro l’Italia Under 19 alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo Giulio Onesti.