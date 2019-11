Lazio Women, in programma domani la seconda stracittadina contro la Roma Calcio

Nuovo derby per la Lazio Women di Seleman contro la Roma Calcio Femminile. Dopo lo sfortunato 0-2 rimediato dalle giallorosse domenica scorsa in Coppa Italia, domani alle 14:30 si disputerà al Mirko Fersini di Formello una seconda sfida ma stavolta in campionato. C’è voglia di rivincita da parte delle biancocelesti, che faranno di tutto per prendersi i tre punti e rinforzare il posto in alto in classifica.

