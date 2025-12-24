Lazio Women, ufficiali data e orario del derby di Coppa Italia contro la Roma: tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida

Lazio Women
La Lazio, grazie alla vittoria in trasferta contro il Parma, ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove ad attenderla ci sarà la Roma. Nella giornata odierna, la FIGC Femminile ha ufficializzato sul proprio sito date e orari del doppio confronto.
La gara d’andata del derby è stata fissata per mercoledì 21 gennaio 2026: si giocherà al Fersini con calcio d’inizio alle 20:30. Un appuntamento attesissimo che aprirà la sfida per un posto in semifinale.
Il ritorno è invece programmato per il 28 gennaio alle 18, questa volta al Tre Fontane. Sarà lì che si deciderà definitivamente quale delle due squadre proseguirà il proprio cammino nella competizione.
