Lazio Women, la classifica aggiornata della Serie A femminile dopo l’ultima giornata: Samp quasi condannata alla Serie B – FOTO

Lazio Women, volano le biancocelesti in questa poule salvezza: un piede e mezzo in Serie B per la Sampdoria

La Lazio Women ha condotto una brillante poule salvezza che le ha garantito una permanenza in Serie A e non solo. La squadra di Grassadonia si è infatti dimostrata in grande crescita e questo non può far altro che caricare le biancocelesti verso la prossima stagione, come dimostrato dal 4-0 di oggi al Como.

Ecco quindi la classifica aggiornata del campionato femminile, dove le aquilotte volano verso la nuova stagione. Quasi condannata la Sampdoria dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, penultima.