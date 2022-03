Lazio Women, Catini: «Match con l’Empoli crocevia importante per la stagione»

L’allenatore della Lazio Women Catini ha parlato in vista della partita contro l’Empoli Ladies

Massimiliano Catini, allenatore della Lazio Women, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in vista della partita di campionato contro l’Empoli Ladies.

PARTITA SASSUOLO RINVIATA – «Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, ossia quello della prestazione. Siamo convinti che attraverso una buona prestazione si possano raggiungere i risultati. Peccato non aver sfruttato la scia d’entusiasmo post Sassuolo, ma sappiamo che il match contro l’Empoli sarà un crocevia importante per la nostra stagione. Stiamo preparando la sfida nel miglior modo possibile per arrivare al meglio a questo impegno così da poterci giocare tutte le nostre carte».

EMPOLI – «Bisogna solo fare i complimenti all’Empoli, ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia meritatamente e contro ogni pronostico. In campionato si sta comportando bene mantenendo la distanza dalle ultime posizioni. E’ un gruppo che è insieme da molto tante e con qualità interessanti. Sarà una sfida bella da vivere e da giocare».

ASTERISCO IN CLASSIFICA – «Lo ritengo un tesoretto potenziale, un ancora di salvataggio. Siamo realisti, abbiamo sette punti ed un impegno fondamentale rappresentato dalla gara con l’Empoli. Siamo consapevoli che se dovessimo riuscire a compiere un’ulteriore passo avanti, abbiamo ancora un potenziale tesoretto chiamato Pomigliano. Potrebbe essere quel qualcosa in grado di offrirci nuovo entusiasmo».