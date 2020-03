Lazio Women, continuano gli allenamenti distanti ma unite

Anche il calcio femminile è fermo a causa del Coronavirus. La Lazio Women non si lascia spaventare e si allena da casa

Con l’hashtag #distantimauniti, tutti gli sportivi italiani hanno voluto lanciare un messaggio alla popolazione su come possiamo essere forti restando a casa ed osservando le indicazioni del Governo per combattere il Coronavirus.

La Lazio Women ha preso alla lettera questo diktat e continua ad allenarsi da casa per alimentare il sogno promozione. Come? attraverso la piattaforma Zoom, come annuncia direttamente la società tramite una nota ufficiale. Tutte insieme, seppur distanti, le ragazze si danno la carica a vicenda e mantengono l’obiettivo ben a fuoco.

#LazioWomen 🎀🏋🏻‍♂️ Distanti ma unite. Le ragazze continuano ad allenarsi da casa! #CMonEagles 🦅 Gepostet von S.S. Lazio am Freitag, 27. März 2020