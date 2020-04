Calciomercato Lazio, si scalda l’asse con il Wolvherhampton

La Lazio guarda in casa del Wolvherhampton: quattro pedine, gestite da Jorge Mendes, che potrebbero fare al caso dei biancocelesti

Ancora Jorge Mendes, il super procuratore che muove i fili del calcio internazionale. La Lazio ha stretto più di un affare con l’agente portoghese e i rapporti sono buoni, non è esclusa quindi una nuova collaborazione tra le parti. Sono tanti, infatti, gli assistiti che potrebbero interessare alla società biancoceleste e, di questi, molti indossano la maglia del Wolvherhampton, il club che ha già accolto Pedro Neto. Come riportato dal Corriere dello Sport, ecco tutte le pedine:

DIOGO JOTA – Ha 23 anni, in passato è stato già seguito dalla Lazio per rinfoltire il reparto offensivo, è agile e duttile: può agire sia da esterno che come seconda punta. 6 gol in 25 partite di Premier, 16 reti in 37 gare totali in stagione. Il suo destino è legato a quello di Giroud che rimane il primo obiettivo del club.

WILLY BOLY – È il gigante della difesa dei Wolves (195cm), classe 1991. Non appartiene alla cantera di talenti targata Mendes, ma il portoghese ha gestito gli affari per il trasferimento. Anche lui è già stato accostato ai biancocelesti.

RUBEN NEVES – Talento brillante del Wolvherhampton: è sicuramente il profilo più affascinante della scuderia del club inglese. Già monitorato dalla Juventus, il ragazzo può giocare sia come regista che mezzala, è stato valutato almeno 40 milioni: una cifra importante che potrebbe essere più accessibile proprio grazie al super agente…

JONNY CASTRO – Un jolly per la corsia laterale: mancino a tutta fascia, educato al 3-5-2, sia nella fase offensiva che in quella difensiva. È un ex Atletico Madrid, il giocatore era molto stimato da Simeone.