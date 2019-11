Lazio, Wilson: «Immobile Pallone d’Oro? Manca la parte internazionale…»

Wilson, l’ex capitano biancoceleste ha detto la sua in merito alle parole di Acerbi in conferenza stampa su Immobile

Pino Wilson è intervenuto ai microfoni di Radiosei facendo la sua personale considerazione sulle dichiarazioni di Acerbi su Immobile.

«Acerbi ha parlato di Pallone d’Oro per Immobile? Giù il cappello per quanto sta facendo l’attaccante della Lazio, ma onestamente manca la parte internazionale. Anche per questo motivo fa male la quasi eliminazione dall’Europa League. Dovrebbe giocare un grande europeo, ma mancherebbe comunque la presenza in Champions League. Un forte ritorno di immagine europeo deve esserci. De Ligt da questo punto di vista è un esempio. Certamente la sua quotazione non sarebbe arrivata a 75 milioni di euro se non avesse giocato e vinto in Champions contro il Real Madrid. Per quanto riguarda i gol segnati in campionato nulla da dire, 14 gol in 12 partite non mi sembra poco».