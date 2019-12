Lazio, Wilson: «Si può puntare anche oltre la Champions»

Pino Wilson, nel corso della mattinata, ha espresso il suo pensiero riguardo il campionato della Lazio che potrebbe subire una grande svolta

Lo storico capitano della Lazio è intervenuto durante la trasmissione radiofonica Non Mollare Mai di Radiosei.

Ecco le parole di Wilson: «Guardare avanti con umile ambizione, stasera contro il Cagliari sarebbe davvero importante vincere: vorrebbe dire accorciare di tre punti dalle prime, è una stagione particolare e si può andare in Champions ma si può auspicare anche a qualcosa di meglio. Si va a Cagliari in un turno in cui hanno perso punti Atalanta e Napoli. E’ incredibile come abbia subito il gol di Gervinho la squadra di Gattuso. Anche l’Atalanta ha buttato davvero dei punti a Bologna, così come li ha persi l’Inter a Firenze. Lukaku a avuto almeno due possibilità di raddoppiare, poi la squadra di Conte ha gestito male nel finale».

Iscriviti alla nostra Newsletter