Lazio, Wilson: «Errori inammissibili, bisogna correre ai ripari»

L’analisi di Pino Wilson all’indomani del ko subito dalla Lazio in Scozia per mano del Celtic in rimonta

Una sconfitta amara, difficile da mandare giù. L’ennesima gara buttata via dalla Lazio che prima va in vantaggio e poi crolla facendosi rimontare. Pino Wilson ha fatto la sua analisi ai microfoni di Radio Sei. Ecco le sue parole.

«La frustrazione è sinonimo di rassegnazione. Spero che non subentri nella Lazio. La sconfitta di ieri ribadisce i difetti e gli errori che si fanno in difesa ed in attacco. I due gol segnati dal Celtic sono nati da errori di concentrazione collettivi e di singoli. Inamissibile la rete di Christie, nessuno ha rotto la linea della difesa e ha marcato l’attaccante scozzese. Per non parlare del modo in cui la Lazio ha difeso sul calcio d’angolo che ha portato al 2-1. Jullien ha colpito solo. Qui si viaggia ad una media 2-3 gol a partita, soprattutto in Europa. Bisogna correre ai ripari. Se non ci fossero stati gli errori difensivi la Lazio avrebbe portato punti a Roma. E poi chi ha il capocannoniere della Serie A non puoi tenerlo fuori in una gara del genere. Jony non mi ha fatto ancora vedere nulla, mentre finalmente Lazzari rappresenta una nota positiva. Oltre al gol, è stato presente in alcune ripartenze».