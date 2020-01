Lazio, Wilson: «È l’annata giusta. Immobile rappresenta il momento della squadra»

Pino Wilson, uno dei protagonisti della Lazio del primo scudetto, ha commentato il momento della squadra di Inzaghi

Pino Wilson, a TMW, ha commentato il momento della Lazio tra sogni, ambizioni e possibilità: «È l’annata giusta, ci sono le capacità tecniche e tattiche e c’è pure la buona sorte che è utile. La squadra sta giocando bene, con il Brescia magari un po’ meno nonostante la superiorità numerica ma può capitare dopo due mesi strepitosi. I numeri non mentono, è un periodo magico. Inzaghi ha saputo assemblare la formazione in modo perfetto, nonostante le defezioni di Luis Alberto e Leiva. Immobile? Domenica ha ribadito di saper fare la differenza, è sempre al posto giusto nel momento giusto».

«Immobile rappresenta adesso il momento della Lazio. Per quanto riguarda lo Scudetto, non pongo limiti alla Provvidenza, sognare non costa nulla. E poi per come stanno giocando le squadre davanti credo che possa essere un traguardo alla portata. Tre punti non sono tanti, c’è anche da recuperare a febbraio la partita con il Verona. Certo il campionato è lungo ma il calendario adesso è abbastanza favorevole visto che da qui a febbraio avrà la possibilità di giocare sempre in casa».