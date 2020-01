Settore giovanile Lazio, che weekend! Solo vittorie per i capitolini

Ecco i risultati delle partite giocate nell’ultimo weekend dalle selezioni del settore giovanile della Lazio

Quattro vittorie su quattro partite giocate. Solo successi per il settore giovanile della Lazio che, tra ieri e sabato, ha sconfitto i rispettivi avversari. Vittoria casalinga per l’Under 17 di Fabrizio Fratini che, in rimonta, è riuscita a sconfiggere per 4-1 l’Empoli. Trionfi in trasferta, invece, per le selezioni Under 16 ed Under 15 biancocelesti: le formazioni guidate da Marco Alboni e Tommaso Rocchi hanno fatto visita all’Empoli ottenendo due vittorie rispettivamente per 1-2 e per 0-3. Nella giornata di sabato, infine, la selezione Under 14 di Simone Gonini ha sconfitto per 6-0 il Ceprano nel campionato Elite di categoria.