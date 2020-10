Lazio, Wallace ai saluti: «Questa maglia mi ha reso felice, ringrazio tutti»

Wallace saluta la Lazio e i suoi compagni. Il difensore è pronto per iniziare una nuova esperienza con la maglia del Malatyaspor

Si conclude l’avventura alla Lazio per Wallace. Il difensore brasiliano ha accettato il trasferimento a titolo definitivo al Malatyaspor, club turco, arrivando così al momento dei saluti. Il giocatore ha ringraziato tutti i compagni con cui ha condiviso la parentesi biancoceleste con un messaggio su Instagram:

«È arrivato il giorno di salutare questo meraviglioso club, questo meraviglioso pubblico e ringraziare tutti quelli che sono stati con me in questo viaggio in Italia. Felice di aver vinto titoli, di aver vissuto tante esperienze meravigliose e aver affrontato tante lezioni di vita. Ma soprattutto, questa maglia mi ha reso felice. Ringrazio i miei compagni e tutte le persone che mi hanno accompagnato».