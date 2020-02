Lazio, Vocalelli: «Scudetto? I biancocelesti devono assolutamente provarci»

Lazio, le parole del giornalista Alessandro Vocalelli sulla corsa scudetto e la chance biancoceleste ai microfoni di RadioSei

Una lotta a tre che si deciderà giornata dopo giornata accumulando più punti possibili: questa è la corsa allo scudetto che percorrono Lazio, Juventus e Inter. Il giornalista Alessandro Vocalelli ha detto la sua sul momento della Serie A e la chance biancoceleste ai microfoni di RadioSei:

«La Lazio è legittimamente in corsa per lo scudetto, e ha il dovere di provarci. Se non dovesse riuscirci, si parlerebbe comunque di una grandissima stagione. Gioca il calcio più bello da inizio campionato, è il simbolo della continuità. La Juve zoppica, l’Inter è dovuta intervenire sul mercato per rinforzarsi. C’è stato uno scatto di mentalità rispetto gli altri anni. Il centrocampo, il settore dove si vincono le partite, è il più forte d’Italia. E’ inaccettabile quello che è successo dopo Parma, in cui non si è parlato dei meriti della Lazio ma del mancato rigore concesso e di tutte le polemiche che ne sono derivate. Si è creato un clima antipatico. Con l’Inter sarà una partita aperta ad ogni risultato, la Lazio deve fare il suo, consapevole che male vada è comunque vicina al suo obiettivo principale: la Champions».