Lazio, vittoria di misura contro il Brescia nel segno di Boksic: ecco quando accadeva

Allo stadio Olimpico la Lazio ospita il Brescia nella sfida valida per la XII giornata del Campionato di Serie A 1997/98

Di seguito il comunicato della Lazio sulla vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO– È domenica 14 dicembre 1997 ed allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita il Brescia nella sfida valida per la XII giornata del Campionato di Serie A 1997/98.

La gara viene decisa al 26’ da Alen Boksic. Il croato valorizza in velocità la verticalizzazione di Marcolin – a sua volta messo in movimento da Almeyda – superando l’estremo difensore avversario, Cervone, con un potente e preciso sinistro in diagonale. È la rete da tre punti.

Così i biancocelesti: Marchegiani, Pancaro, Nesta, Negro, Favalli, Fuser, Almeyda, Marcolin, Mancini, Casiraghi (68` Venturin), Boksic (73` Rambaudi). Allenatore: Eriksson.